Niña muere tras recibir una patada de una vaca

Una niña perdió la vida luego de ser impactada por una vaca mientras descendía por una colina utilizando esquís de hierba en Vietnam. El momento quedó registrado en video y posteriormente se viralizó en redes sociales, donde generó conmoción por la gravedad del accidente.
En las imágenes se observa a la menor cuando realizaba el recorrido por una pendiente junto a otras personas. De manera inesperada, una vaca ingresó al trayecto por donde descendía la niña y, al acercarse, el animal lanzó una patada que la golpeó en el rostro.
Tras el fuerte impacto, la menor quedó inconsciente y sus acompañantes acudieron rápidamente para auxiliarla. Testigos del hecho intentaron detener el recorrido y verificar su estado, pero debido a la gravedad de las heridas, la niña falleció.
El accidente ocurrió en una zona donde esta actividad recreativa es practicada por visitantes y habitantes locales, aunque la presencia de animales en el área representó un riesgo durante el descenso.
Sin detalles adiciones sobre el incidente
La grabación del momento comenzó a circular en distintas plataformas digitales, provocando reacciones de usuarios que expresaron su tristeza por la muerte de la menor y cuestionaron las condiciones de seguridad del lugar.
Hasta el momento no se han informado detalles adicionales sobre la identidad de la víctima ni sobre posibles medidas tomadas por las autoridades tras el accidente. El caso continúa generando impacto en redes sociales debido a la forma en que ocurrió el hecho, captado completamente por una cámara.