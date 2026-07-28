 Piloto de tráiler y motorista enfrentándose en el Periférico
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Captan a piloto de tráiler y motorista enfrentándose a puñetazos en pleno Periférico

Tráfico detenido por pelea entre piloto de tráiler y motorista en carril auxiliar del Anillo Periférico.

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Video capta pelea entre piloto de tráiler y motorista que paralizó el tránsito en el Anillo Periférico., Captura de pantalla video de X.
Video capta pelea entre piloto de tráiler y motorista que paralizó el tránsito en el Anillo Periférico. / FOTO: Captura de pantalla video de X.
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Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que el piloto de un tráiler y un motorista protagonizan una pelea en pleno carril auxiliar del Anillo Periférico con dirección hacia la Calle Martí, un incidente que paralizó el tránsito y fue captado por un conductor.

La grabación, de aproximadamente 30 segundos, muestra cómo ambos hombres detienen sus vehículos en medio de la vía y comienzan a intercambiar puñetazos, mientras decenas de conductores observan la escena sin poder avanzar.

En las imágenes se aprecia que el hombre de complexión delgada logra conectar varios golpes a su contrincante, de complexión robusta. Sin embargo, segundos después pierde el equilibrio y cae al asfalto, situación que es aprovechada por el otro involucrado para lanzarse sobre él y continuar la pelea.

El video también muestra a una mujer que, en un momento del altercado, intenta golpear a uno de los hombres, aunque no interviene para separarlos. Mientras la riña continúa, el tránsito permanece completamente detenido.

Durante toda la grabación no se observa la presencia de agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) ni de la Policía Nacional Civil (PNC). Hasta el momento se desconoce qué originó el enfrentamiento y cómo concluyó.

Implicaciones legales por pelear en medio del tránsito 

Las autoridades han advertido que este tipo de altercados en la vía pública puede acarrear consecuencias legales. La Policía Nacional Civil señala que, si los involucrados son sorprendidos en el momento, pueden ser puestos a disposición de un juez. Si el caso se conoce posteriormente mediante una denuncia o por evidencia en video, corresponde al Ministerio Público realizar la investigación.

Además, este tipo de conductas puede ser sancionado con multas de entre Q500 y Q5 mil, e incluso con arresto por alterar el orden público, dependiendo de la gravedad de los hechos.

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