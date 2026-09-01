Golpes entre ayudantes de buses en zona 18: video impactante

Un video captado por la cámara instalada en un vehículo se ha viralizado en redes sociales luego de registrar una pelea entre dos ayudantes de buses extraurbanos en un tramo de la zona 18 de la Ciudad de Guatemala.
El incidente ocurrió en el sector de Diagonal 25 y bulevar Los Olivos, donde, según las imágenes que circulan en redes sociales, dos unidades de transporte permanecieron detenidas mientras los ayudantes protagonizaban una violenta pelea a golpes.
En la grabación se observa cómo ambos hombres intercambian puñetazos y patadas en medio de la vía pública, mientras los buses permanecen estacionados en el tramo carretero. La situación generó tensión entre quienes se encontraban en el sector.
Uno de los aspectos que ha llamado la atención es que, pese a la presencia de varias personas alrededor de la escena, ninguna intervino para intentar detener el enfrentamiento. En las imágenes tampoco se observa la presencia de agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) ni de la Policía Nacional Civil (PNC) durante el desarrollo de la pelea.
¿Podrían ser sancionados?
El video ha provocado diversas reacciones entre usuarios de redes sociales, quienes cuestionan este tipo de enfrentamientos protagonizados por trabajadores del transporte colectivo y el riesgo que representan para otros conductores y peatones cuando ocurren en medio del tránsito.
En el ámbito penal guatemalteco, las riñas ocurridas en la vía pública no tienen establecida, de manera general, una multa económica fija en quetzales como sanción directa. Dependiendo de las circunstancias y de las acciones cometidas durante el enfrentamiento, pueden existir consecuencias legales que contemplen arresto o prisión.
Hasta el momento, el video permite observar el desarrollo de la pelea, pero no establece qué provocó el enfrentamiento ni si las autoridades tomaron alguna medida contra los involucrados.