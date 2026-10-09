 Conflicto entre robamotos dentro de patrulla: ¿Qué pasó?
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“Decí la verdad si sos hombre”: robamotos se pelean dentro de una patrulla

Robamotos se delatan entre sí y uno termina noqueando de una patada a su cómplice.

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Video muestra el momento en que un detenido patea a su compañero dentro de una patrulla en Bolivia., Captura de pantalla video de Facebook.
Video muestra el momento en que un detenido patea a su compañero dentro de una patrulla en Bolivia. / FOTO: Captura de pantalla video de Facebook.
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Un video que circula en redes sociales muestra una insólita escena dentro de una patrulla policial en Bolivia, donde dos hombres detenidos por movilizarse en una motocicleta con reporte de robo terminaron enfrentándose a golpes mientras un reportero intentaba entrevistarlos.

En las imágenes se observa a los dos sujetos, uno joven y otro de mayor edad, sentados y esposados dentro de la unidad policial. Durante la entrevista, el periodista les pregunta sobre quién conducía la motocicleta, lo que desencadena una discusión entre ambos.

Cuando el hombre mayor señala al joven como responsable de conducir el vehículo, este reacciona violentamente y le propina una patada en la cabeza, seguida de otra, mientras le reclama por responsabilizarlo.

¿Por qué me achacas? (...) Vos no seas mentiroso. Mirá a la cámara y decile. Decí la verdad si sos hombre", le grita el joven, visiblemente molesto por la acusación de su compañero.

La discusión continúa frente a la cámara y el micrófono del reportero. Ambos intercambian señalamientos sobre su presunta participación en el caso y aseguran que desconocían que la motocicleta tuviera reporte de robo.

Durante el altercado, el joven también acusa al hombre mayor de tener antecedentes, aunque esta afirmación no ha sido confirmada de manera independiente.

Decomisan herramienta

El video también permite observar parte de los objetos decomisados durante el procedimiento policial. Entre ellos figura una ganzúa que, según la información difundida sobre el caso, sería una herramienta utilizada para violentar mecanismos de seguridad de motocicletas.

La grabación ha comenzado a circular en distintas plataformas digitales, donde la reacción violenta del joven y las acusaciones entre ambos detenidos han llamado la atención de los usuarios.

Hasta el momento, no se ha precisado cuál es la situación legal de los dos hombres ni si enfrentan cargos formales por el presunto robo de la motocicleta. Las circunstancias del caso deberán ser establecidas por las autoridades correspondientes.

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