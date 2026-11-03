 Inusual camioneta con capó levantado en carretera de Guatemala
Viral

Captan insólita escena de camioneta que circulaba con el capó levantado en carretera de Guatemala

Conductor protagoniza inusual episodio al circular prácticamente a ciegas.

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Conduce camioneta con el capó levantado y sin visibilidad en plena ruta Interamericana., Captura de pantalla video de X.
Conduce camioneta con el capó levantado y sin visibilidad en plena ruta Interamericana. / FOTO: Captura de pantalla video de X.
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Una escena que parece sacada de una película de acción se ha vuelto viral en redes sociales de Guatemala, luego de que fuera captado el momento en que el conductor de una camioneta agrícola circulaba aparentemente por la ruta Interamericana con el capó completamente levantado, bloqueando por completo la visibilidad a través del parabrisas.

El video, grabado desde otro automóvil en movimiento, muestra una camioneta gris que avanza sobre la carretera en el tramo que conduce hacia San Lucas Sacatepéquez. Lo que llamó la atención de quienes observaron las imágenes fue que el vehículo continuaba su marcha a pesar de que el capó permanecía abierto y levantado frente al parabrisas.

La situación ha generado asombro, indignación y preocupación entre usuarios de redes sociales, debido al peligro que representa esta maniobra tanto para el conductor como para los demás automovilistas que circulan por el sector.

Situación representa un grave riesgo

Esta situación representa un grave riesgo, ya que el conductor podría no advertir a tiempo la presencia de otros vehículos, motociclistas, obstáculos o cualquier imprevisto en la vía.

Además, la fuerza del viento durante la marcha podría provocar que el capó se desprenda o genere movimientos bruscos que comprometan la estabilidad del vehículo y ocasionen un accidente.

El peligro aumenta al tratarse de la ruta Interamericana, una de las principales vías de comunicación del país, caracterizada por sus curvas, pendientes y constante circulación vehicular.

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Una imprudencia que pudo terminar en tragedia

La grabación ha reavivado las preocupaciones sobre las conductas irresponsables al volante y los riesgos que representan para quienes utilizan las carreteras guatemaltecas.

De acuerdo con el Reglamento de Tránsito, circular con condiciones que comprometan la seguridad del vehículo y la visibilidad del conductor puede dar lugar a sanciones por parte de las autoridades correspondientes.

Ante una situación similar, lo recomendable es detenerse en un lugar seguro, encender las luces de emergencia y solicitar asistencia para solucionar cualquier desperfecto, en lugar de continuar circulando poniendo en peligro la vida de otras personas.

Hasta el momento, no se ha informado sobre algún accidente relacionado con este hecho ni sobre la identificación del conductor.

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