Robo en Almacén de Amatitlán: Impactante Video Revelador

Un video captado por cámaras de seguridad y difundido en redes sociales ha encendido las alertas entre comerciantes de Amatitlán, luego de que se registrara el modus operandi de un grupo de personas señalado de sustraer mercadería de un almacén de ropa deportiva ubicado en un reconocido centro comercial del municipio.
De acuerdo con las imágenes, al menos cinco personas habrían participado en el hecho. Dos de ellas, un hombre y una mujer, ingresaron al establecimiento con bolsas de papel en las manos, simulando ser clientes que previamente habían realizado otras compras.
Una vez dentro, comenzaron a recorrer los pasillos y observar los percheros. Mientras fingían revisar las prendas, las tomaban, las volvían a colocar y se desplazaban por diferentes áreas del negocio para no levantar sospechas.
Al mismo tiempo, otro hombre se acercó al encargado del almacén y comenzó a hacerle preguntas sobre unos tenis, aparentando estar interesado en comprarlos. Sin embargo, según la denuncia del comercio, esta acción tenía como objetivo distraer al trabajador para que sus cómplices pudieran actuar sin ser descubiertos.
En ese momento, las dos personas habrían aprovechado para retirar varias prendas directamente de los percheros, incluso con todo y cercha, e introducirlas en las bolsas que llevaban consigo.
En la grabación también aparece otra mujer acompañada de una niña; no obstante, no se ha podido establecer si ambas formaban parte del grupo señalado en la denuncia.
Alertan a comerciantes de Amatitlán
Tras sustraer al menos cinco prendas, los involucrados abandonaron el establecimiento sin realizar ninguna compra y se alejaron entre los comercios del centro comercial.
La grabación fue compartida en redes sociales con el objetivo de alertar a otros comerciantes de Amatitlán, ya que los rostros de varias personas quedaron registrados por las cámaras de seguridad y se busca evitar que más negocios sean víctimas de hechos similares.