 Motorista hace un caballito y sufre fuerte accidente
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VIDEO: Motorista intenta hacer un “caballito” en plena carretera y termina protagonizando fuerte accidente

La verdad detrás del video del motorista que protagonizó aparatoso accidente en carretera.

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Motorista levanta su moto para hacer un “caballito”, pierde el control y provoca aparatoso accidente., Captura de pantalla video de X.
Motorista levanta su moto para hacer un “caballito”, pierde el control y provoca aparatoso accidente. / FOTO: Captura de pantalla video de X.
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Un video que comenzó a circular ampliamente en redes sociales muestra el momento en que un motorista intenta realizar un peligroso "caballito" en plena carretera, pero pierde el control de su motocicleta y termina provocando un fuerte accidente al impactar contra un automóvil que circulaba en sentido contrario.

Las imágenes muestran al conductor avanzando con normalidad por la carretera. Sin embargo, al percatarse de que tiene suficiente espacio entre los vehículos que circulan delante y detrás de él, decide levantar la parte delantera de la motocicleta para realizar la maniobra.

Lo que parecía ser una acrobacia termina convirtiéndose en un aparatoso percance. Apenas levanta la moto, el motorista pierde el equilibrio, cae sobre el asfalto y deja que el vehículo de dos ruedas continúe sin control hasta estrellarse contra un automóvil que se aproximaba por el carril contrario.

El impacto es tan fuerte que la motocicleta sale expulsada varios metros por los aires y pasa peligrosamente cerca de donde quedó el conductor, con riesgo de caer sobre él.

Por lo que se observa en la grabación, el incidente no habría dejado personas con heridas de gravedad, aunque sí provocó daños materiales. No obstante, las imágenes generaron numerosas reacciones de usuarios que cuestionaron la imprudencia del motorista y el peligro al que expuso a otros conductores por intentar realizar una maniobra de este tipo en plena carretera.

El verdadero origen del video

Pero, además del accidente, otro detalle llamó la atención: varias publicaciones aseguraban que el percance había ocurrido en Guatemala, incluso señalando sectores de Sacatepéquez e Izabal como posibles escenarios.

Sin embargo, esa información resultó ser falsa. La grabación fue publicada originalmente por el creador de contenido estadounidense Broke The Gamer y posteriormente comenzó a compartirse en distintas plataformas digitales, donde fue relacionada erróneamente con carreteras guatemaltecas.

Aunque en Guatemala también se han registrado accidentes similares protagonizados por motoristas que realizan maniobras peligrosas, este video no corresponde a un hecho ocurrido en el país.

El caso vuelve a poner sobre la mesa la importancia de verificar el origen de los videos antes de compartirlos, especialmente cuando se les atribuye una ubicación o contexto que no corresponde con la realidad.

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