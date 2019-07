Eiza González ha sufrido stress en su camino a la fama

La actriz mexicana Eiza González afirmó que su camino a Hollywood no ha sido nada fácil, y reveló que tuvo que hacer terapia después de algunas audiciones en que participó. En una nueva entrevista a la revista Who What Wear, para Amanda Montell, la actriz de 29 años afirmó que recurrió a terapia para enfrentar …

Continuar leyendo “Eiza González ha sufrido stress en su camino a la fama”