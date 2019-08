La Plataforma “Disney +” revela las series y películas para su estreno

La opción streaming Disney+, misma que está pronta a lanzarse, reveló los pósters oficiales de su series y películas. Entre las mismas destacan “Star Wars: The Mandalorian” y “La Dama y el Vagabundo”, que se estrenarán el próximo 12 de noviembre. Lady and the Tramp, a new take on a timeless classic, only on #DisneyPlus. Start …

