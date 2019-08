Benedict Cumberbatch podría ser Hades en el live action de Hércules

De entre todos los filmes que vienen, los fans en redes ansían conocer el reparto de Hercules. Originalmente lanzada en 1997, la historia Disney del semi-Dios que salvó el Olimpo regresaría a los cines muy pronto de la mano de un villano espectacular: Benedict Cumberbatch. Según el sitio We got this Covered especializado en predicciones de …

Continuar leyendo “Benedict Cumberbatch podría ser Hades en el live action de Hércules”