Rihanna en convertirse en la cantante con más dinero en la historia debido a este contrato

Rihanna acaba de firmar un contrato mundial con Sony / ATV Music Publishing, que cubre todo su catálogo de música. #Rihanna has signed a worldwide deal with Sony/ATV Music Publishing, which covers her entire songwriting catalog… plus, future works. pic.twitter.com/SfFP8xvoYT — Mike Adam (@MikeAdamOnAir) September 17, 2019 Finalmente, el nuevo álbum de la cantante debería …

Continuar leyendo “Rihanna en convertirse en la cantante con más dinero en la historia debido a este contrato”