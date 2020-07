Gorillaz hace homenaje a “Pac-Man” con nuevo tema y desmienten trabajo con Bad Bunny

Gorillaz estrenó su nuevo tema titulado “Pac-Man” con un videoclip lleno de sonidos e imágenes cargadas de nostalgia. Para este sencillo la banda contó con la participación del rapero estadounidense, ScHoolboy Q. View this post on Instagram Pac-Man is Episode Five of Song Machine 👻 Watch & Listen now! pssst 🤫 swipe to find the …

