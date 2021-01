Rashford: “La humanidad y las redes sociales están en su peor momento”

El jugador del Manchester United Marcus Rashford afirmó que el racismo en internet muestra “lo peor de la humanidad”, después de que el delantero inglés se convirtiese en la última estrella de la Premier League en ser objeto de insultos racistas.

Rashford fue atacado después del empate sin goles de su equipo contra el Arsenal en el estadio Emirates el sábado, lo que alejó a los ‘Diablos Rojos’ a tres puntos del líder Manchester City.

“Lo peor de la humanidad y las redes sociales”, tuiteó Rashford. “Sí, soy un hombre negro y cada día vivo orgulloso de lo que soy”.

Humanity and social media at its worst. Yes I’m a black man and I live every day proud that I am. No one, or no one comment, is going to make me feel any different. So sorry if you were looking for a strong reaction, you’re just simply not going to get it here 👊🏾 — Marcus Rashford MBE (@MarcusRashford) January 30, 2021

Duramente criticado tras el empate ante el Arsenal

El delantero inglés fue duramente criticado tras el empate del Manchester United 0-0 contra el Arsenal, club que no pasa por su mejor momento y alejó a los ‘Reds Devils’ de la cima de la Premier League.

“Nadie, ni ningún comentario, me hará sentir diferente. Así que lo siento si estaban ustedes esperando una reacción contundente, no la encontrarán aquí”, añadió el jugador de 23 años.

Destacado activista contra la pobreza alimentaria de los niños, Rashford afirmó que no compartirá los detalles de las agresiones verbales ya que muchos de sus seguidores son niños.

I’m not sharing screenshots. It would be irresponsible to do so and as you can imagine there’s nothing original in them. I have beautiful children of all colours following me and they don’t need to read it. Beautiful colours that should only be celebrated. — Marcus Rashford MBE (@MarcusRashford) January 30, 2021

“No comparto capturas de pantalla. Sería irresponsable hacerlo, y como podéis imaginar no hay nada original en ello. Tengo a niños preciosos de todos los colores siguiéndome y no necesitan leer eso”, añadió.

El defensor del Chelsea Reece James, Romaine Sawyers (West Bromwich), Axel Tuanzebe y Anthony Martial (Manchester United) también fueron objeto de insultos racistas esta semana.

In nicer news, @arsenal thank you for the match day programme, really lovely touch that was appreciated. Although I would have felt better if we’d taken the 3 points.. pic.twitter.com/8FoykqrTu2 — Marcus Rashford MBE (@MarcusRashford) January 30, 2021

La Federación inglesa (FA) reiteró el sábado su compromiso en contra de cualquier tipo de discriminación.

En un comunicado en su cuenta de Twitter, la FA afirmó: “Estamos unidos junto a todo el fútbol al aborrecer todo tipo de abuso racista. Eso no es aceptable en ningún sector de la sociedad”.

*Con información de AFP