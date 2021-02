¡Otro triunfo! “La Llorona” de Jayro Bustamante es nominada a los Globos de Oro

¡Orgullo chapín! “La Llorona” sigue cosechando premios y nominaciones. En esta ocasión, la cinta guatemalteca está nominada en los Golden Globes Awards (Globos de Oro) en la categoría BEST MOTION PICTURE – FOREIGN LANGUAGE (Mejor Película de Habla No Inglesa).

En esta categoría, la película del cineasta guatemalteco, Jayro Bustamante, compite con:

Another Round (Dinamarca)

La Llorona (Guatemala)

The Life Ahead (Italia)

Minari (Estados Unidos)

Two of Us (Francia/Estados Unidos)

“🎉¡CELEBRAMOS ESTE LOGRO HISTÓRICO! 🎉 La Llorona primera película guatemalteca nominada al Globo de Oro a Mejor Película de Habla No Inglesa 🏆 Felicitamos y agradecemos a todo el cast y equipo de ESTA producción 🙏”, comentan en redes sociales.

Los Golden Globes Awards se realizarían el primer domingo de enero pero se pospuso casi dos meses debido a la pandemia del COVID-19.

Ahora, los ganadores serán anunciados el 28 de febrero durante una transmisión por televisión presentada por Tina Fey en vivo desde The Rainbow Room en la ciudad de Nueva York y Amy Poehler desde The Beverly Hilton Hotel en Beverly Hills, California.

Conozca en el siguiente video todos los nominados a los Golden Globes Awards:

