Muere Christopher Plummer, legendario actor de “La novicia rebelde”

Christopher Plummer, el actor que interpretó al viudo Capitán Von Trapp junto a Capitán Von Trapp en el exitoso musical de 1965 “La novicia rebelde” ha fallecido a los 91 años.

Con una trayectoria exitosa, el famoso se convirtió en el 2012 en el actor de más edad en ganar un Oscar. Esto fue debido a su trabajo en “Beginners”.

Plummer murió pacíficamente en su casa de Connecticut junto a su esposa Elaine Taylor a su lado, informaron medios internacionales.

“Chris era un hombre extraordinario que amaba y respetaba profundamente su profesión con excelentes modales a la antigua, humor autocrítico y la musicalidad de las palabras», dijo en su declaración su viejo amigo y representante Lou Pitt, según CNN.

“Era un tesoro nacional que disfrutaba profundamente sus raíces canadienses. A través de su arte y su humanidad tocó todos nuestros corazones y su vida legendaria perdurará para todas las generaciones futuras”, agregó.

Plummer continuó trabajando hasta cumplir los 90 años. Recientemente trabajó con Ridley Scott en All the Money in the World.

We’re saddened to hear of Christopher Plummer’s passing. His legacy as our Captain will live on in THE SOUND OF MUSIC forever. Our thoughts are with his loved ones during this time.♥️ pic.twitter.com/hDV3q1opzJ

— The Sound of Music (@SoundofMusic) February 5, 2021