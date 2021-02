Atlético de Madrid vence al Granada y se consolida en el liderato de La Liga

El Atlético de Madrid ha dado un nuevo paso en firme en La Liga, después de vencer este sábado 2-1 al Granada como visitante y mantenerse a ocho puntos del Real Madrid (un partido menos).

Los colchoneros consiguieron una valiosa victoria a pesar de tener varias bajas para este encuentro.

El Atlético de Madrid consigue así su quinta victoria consecutiva en Liga como visitante y evita cualquier conato de duda tras el empate en casa que registró el lunes ante el Celta de Vigo (2-2).

Son ya diez los partidos de Liga que lleva el equipo del Metropolitano sin perder, desde su revés del 12 de diciembre en el derbi ante el Real Madrid (2-0).

La victoria del equipo de Diego Simeone este sábado tiene especial mérito por las bajas que azotan al equipo en este momento de la temporada.

Joao Félix, Thomas Lemar, Moussa Dembélé y Héctor Herrera están de baja por positivos recientes al COVID-19, mientras que el defensa uruguayo José Giménez está lesionado y Kieran Trippier suspendido.

🚆 Este chico no para…😵

El 2⃣0⃣2⃣1⃣ de @marcosllorente:

⚽ vs Alavés

👟 vs Sevilla

👟 vs Eibar

👟 vs Valencia

❌ vs Cádiz

👟 vs Celta

⚽👟 vs Granada

🔴⚪ #AúpaAtleti | ⚽#GranadaAtleti pic.twitter.com/IpxpJlHFCe

— Atlético de Madrid (@Atleti) February 13, 2021