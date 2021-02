Covid-19: OMS otorga aprobación de emergencia a la vacuna AstraZeneca/Oxford

Allanando el camino para la distribución de cientos de millones de dosis a países desfavorecidos, la Organización Mundial de la Salud (OMS) otorgó este lunes su aprobación de emergencia a la vacuna contra el Covid-19 de Astrazeneca y la Universidad de Oxford.

“La OMS registró hoy (lunes) dos versiones de la vacuna AstraZeneca/Oxford para uso de emergencia, dando la luz verde para que estas vacunas sean distribuidas globalmente a través de Covax”, señaló la organización en comunicado, haciendo alusión al programa para garantizar un acceso equitativo a las vacunas.

Today, 2 versions of the AstraZeneca/Oxford #COVID19 vaccine are listed for emergency use, giving the green light for these vaccines to be rolled out globally through #COVAX. The vaccines are produced by AstraZeneca-SKBio 🇰🇷 & the Serum Institute of 🇮🇳

👉https://t.co/5NHRcpGxhi pic.twitter.com/BvWM1mrH1S

— World Health Organization (WHO) (@WHO) February 15, 2021