Alaba anuncia su salida del Bayern Munich, pero no revela su futuro

El defensa austriaco David Alaba confirmó este martes su marcha del Bayern Múnich pero no reveló su destino ya que “todavía” no lo ha “decidido”.

“He decidido que haré algo nuevo después de la temporada y abandonar el Bayern. No ha sido una decisión fácil, fue difícil. Llevo más de 13 años aquí y tengo el club en el corazón”, dijo Alaba en conferencia de prensa.

“No he decidido a dónde voy, ya se verá”, respondió al ser interrogado sobre su futuro.

🗣️ @David_Alaba: "Ich habe für mich persönlich die Entscheidung getroffen, nach dieser Saison etwas Neues zu machen und den #FCBayern zu verlassen. Das war keine leichte Entscheidung, ich bin seit 13 Jahren hier und der Verein liegt mir sehr am Herzen." pic.twitter.com/3uVHHieyqL — 🏆🏆🏆 FC Bayern 🏆🏆🏆 (@FCBayern) February 16, 2021

¿Cuál será su próximo destino?

Alaba termina contrato a finales de esta temporada por lo que se irá del Bayern con la carta de libertad.

Su marcha ya se daba por hecha después de que el Bayern retirará su última oferta de renovación que no había sido aceptada por el jugador y sus asesores.

Alaba ha ganado 26 títulos con el Bayern, entre ellos dos Ligas de Campeones en 2013 y 2020, la primera jugando como lateral izquierdo y la segunda como central. El jugador austríaco también se puede desempeñar en el centro del campo.

El austriaco fue cuestionado sobre el que será su nuevo club a partir de la próxima temporada, pero prefirió no revelar el nombre, asegura que se centra en lo que resta de la temporada con el Bayern.

“Como acabo de decir, he tenido conversaciones con los responsables del Bayern, ya hemos hablado sobre la fecha de hoy, ha sido importante para nosotros hacer pública mi decisión aquí. Estamos hablando con varios clubes interesados, ahora me voy a tomar tiempo para pensarlo bien y tomar una decisión sobre mi nueva casa“, expresó Alaba.

En España aseguran que el Real Madrid es el club que lidera la carrera para hacerse con los servicios del austriaco, Alaba afirmó que está en contactos con algunos clubes, pero por el momento prefiere no revelar el nombre y que en el futuro se dará a conocer.

“Mis representantes están en contacto con los clubes. El resto se decidirá en el futuro”, sentenció.