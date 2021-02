Diputados oficialistas pretendían reactivar el transfuguismo

Mediante la presentación de varias enmiendas a la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, varios diputados oficialistas buscaba reactivar el transfuguismo en el Congreso.

Esta propuesta tuvo una gran discusión en el Pleno del Congreso y, obviamente, no se encontraba en el orden del día aprobado para la 13 sesión ordinaria.

La diputada de la bancada Vamos, Shirley Rivera, solicitó que se incluyera la iniciativa 5388 la cual incluía una enmienda que permitiría el transfuguismo. En este punto se buscó socializar la enmienda de “escisión partidaria”.

A criterio del diputado del PAN, Manuel Conde Orellana, la enmienda presentada no se trataba sobre “transfuguismo”, más bien, calificó lo acontecido como “carga mediática”.

Por su parte, la vicepresidenta del Legislativo, diputada Sofía Hernández, de la bancada UCN, estuvo al borde de las lágrimas durante su intervención en el hemiciclo parlamentario.

“Me siento ofendida, porque si las mujeres algo tenemos es que nos gusta atender bien nuestro trabajo. No es posible que una mujer como yo, antes de ser diputada soy psicóloga, mamá y hermana, y no es posible que se me estigmatice por ser la única mujer en la junta directiva”, aseveró.