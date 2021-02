Madonna aterroriza a sus fans con “drásticos cambios” en su rostro

Madonna sorprendió a sus seguidores tras compartir un video en redes sociales donde luce su rostro transformado ¿A causa de las cirugías estéticas?

La Reina del Pop dejó sin palabras a sus seguidores luego que compartiera en sus redes sociales un video en donde aparece con un rostro totalmente diferente a como la recordaban sus millones de fans. Madonna, de 62 años, provocó muchas reacciones pues muchos no vieron la publicación hasta el final y creyeron que la famosa se había desfigurado el rostro.

La gran estrella de la música compartió un clip en donde se le ve una boca muy prominente la cual sobresale aún encima del excesivo maquillaje que porta en los ojos. En la grabación aparece portando un abrigo color negro y unos grandes aretes dorados.

“Hola a todos, ¿cómo están? Ha pasado tiempo sin tener comunicación directa con mis fans y seguidores y ¿saben? hoy me tomé el tiempo para preocuparme por mi apariencia. Mi pelo está mal peinado y creo que tal vez me he puesto demasiada sombra de ojos rosa”, comentó.

Sin embargo, al finalizar ella misma aclaró que se trataba de una broma y estaba jugando con los filtros de su celular.

“Realmente los amo y los extraño a todos, estoy trabajando muy duro para hacer algo fantástico para ustedes, está bien, así que prepárense para Madame X. Hasta la vista”, concluyó la cantante en su clip.

“Wow era una broma pero como ya luce irreconocible de tanta cirugía”, “Se ha hecho de todo está mujer que ya no se sabe si es cierto o falso”, “Una cirugía más y de verdad se miraría así”, “Por un momento me dio algo, menos mal era una broma”, fueron algunas de las reacciones.

