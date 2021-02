La suerte ya está echada, esta noche se llevará a cabo la gran gala de los Golden Globe, con la excepción que será de manera virtual.

La cita será a partir de las 7 de la noche, hora de Guatemala por el canal de Televisión TNT y por TNT Series.

Con este evento arranca la temporada de premios de la industria audiovisual de cine y televisión en Estados Unidos.

Por primera vez, un filme guatemalteco estará compitiendo en la categoría Mejor película extranjera.

El filme de Jayro Bustamante buscará la estatuilla y estará compitiendo contra otros cuatros filmes.

En esta ocasión la plataforma de streaming, Netflix, es la que cuenta con más nominaciones.

El gigante logró 42 nominaciones: 22 en la categoría cinematográficas y 20 en televisión, seguido por 10 nominaciones de Amazon Studios.

Debido a las restricciones por la pandemia del coronavirus, la alfombra roja y la previa de la ceremonia también serán inisuales.

Lo que se espera esta noche en los Golden Globes…

La presentación de premios estará a cargo de las famosas actrices Tina Fey y Amy Poehler.

La ceremonia durará aproximadamente tres horas. Recordemos que en la categoría a Mejor película dramática están compitiendo Mank, The Trial of the Chicago 7 y Nomadland.

Dentro del listado de presentadores también figurará Colin Farrell, Gal Gadot, Ben Stiller, además de Yalitza Aparicio.

Además de los premios regulares, este año la reconocida actriz Jane Fonda será homenajeada.

La artista recibirá el Premio Cecil B. De Mille, el cual honra a las personas que han hecho contribuciones significativas en la industria del cine.

Mientras tanto el productor y guionista Norman Lear recibirá el Premio Carol Burnett, el cual celebra a persona que han hecho contribuciones a la industria del entretenimiento televisivo.

Desde ya le deseamos mucha suerte al representante guatemalteco en los Golden Globes.