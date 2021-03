Landín: “Estoy enamorado de Guastatoya, estoy muy feliz aquí”

Sin duda alguna Guastatoya ha sido el equipo que mejor ha iniciado el Torneo Clausura 2021, sumando tres victorias en sus primeros tres partidos del campeonato.

El equipo de El Progreso ha anotado nueve goles y solamente ha recibido uno en estos tres partidos, es el equipo más goleador del torneo y el menos goleado.

Además, cuentan con el máximo goleador del Torneo, el mexicano Luis Ángel Landín, quien ha anotado 5 de los 9 goles del cuadro Pecho Amarillo en el presente torneo.

Las claves del gran momento del equipo

Luis Ángel Landín charló con Emisoras Unidas en el Súper Deportivo y reveló las claves del gran momento que atraviesa, así como el gran futbol que ha desplegado Guastatoya en el presente torneo.

“Estoy contento por el arranque que hemos tenido, tanto en lo personal como en lo colectivo, estamos con los pies en la tierra, centrados y trabajando”, afirmó el delantero mexicano.

“Cerramos el torneo pasado de muy buena forma, nunca hemos dudado de nosotros, Willy y su cuerpo técnico llegó a inyectarle cosas positivas al grupo“, señaló el actual goleador del torneo.

Landín orgulloso que se reconozca su trabajo en México

El delantero de Guastatoya ha sido reconocido por la prensa mexicana por las grandes actuaciones que ha tenido en los últimos partidos y afirmó que es algo que le ilusiona que se le reconozca en su país.

“Siempre he dicho que uno trabaja no para que lo reconozcan a uno, sino para la satisfacción de uno mismo, hay que tener la ambición de querer ser mejor, ya sea aquí o allá (en México), muy contento que en mi país me reconozcan”, afirmó.

“Así como he tenido buenos momentos he tenido también malos, a mi edad hay que tomar las cosas con mayor madurez, si no anoto no soy el más malo y si anoto no soy el más bueno, no sé cuantos años más me quedan de futbol, pero trato de disfrutarlo”, señaló Landín.

Enamorado de Guastatoya

Landín no ocultó el amor que le tiene a Guastatoya y afirmó que le encantaría quedarse en el club los años que le queden. Asimismo reconoció la labor de sus compatriotas en el futbol guatemalteco.

“Estoy enamorado de Guastatoya, estoy feliz aquí, de mi parte yo me quedaría acá los años que me quedan”, afimó.

“Uno siempre debe estar feliz que a un paisano le vaya bien, así como el Tin y Kamiani han hecho historia en el futbol de Guatemala, yo a ellos les deseo lo mejor, su cifra de goles acá es muy buena”, acotó.