Tom Brady renueva su contrato con los Buccaneers de Tampa Bay

El considerado mejor mariscal de campo de la historia de la NFL, Tom Brady, seguirá jugando por una temporada más.

Brady, de 45 años, ha acordado renovar su contrato con los actuales campeones, los Buccaneers de Tampa Bay hasta que concluya la campaña 2022 del futbol americano estadounidense.

La ampliación del acuerdo entre el ‘quarterback’ y Tampa conllevará también un ahorro de 19 millones de dólares en el límite salarial para la franquicia de Florida en esta campaña.

Con este espacio salarial, los vigentes campeones podrían retener a algunas de sus figuras que se encuentran libres, como Shaquil Barrett y Rob Gronkowski.

Además, buscar alguna otra pieza que ayude a Brady en la meta de revalidar el título.

I need receivers! Not for the @buccaneers, my guys are pretty good… But I’m having a practice session and I want you and a friend to join me. The best part is, it’s all in support of my friends at @bestbuddies. Enter now at https://t.co/aE2YsaFDal pic.twitter.com/jMC4CrgRY4

— Tom Brady (@TomBrady) March 4, 2021