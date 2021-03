“Será un partido bonito, digno de disputar”, dice Yosel Piedra

Información y fotos: Omar Solís

El defensa Yosel Piedra es el único cubano que milita en la Liga Nacional y horas antes del juego entre las selecciones de Cuba y Guatemala, este miércoles a las 18:00 horas por las eliminatorias de Concacaf, habló sobre las sensaciones que le invaden.

Y es que si alguien conoce a los jugadores de la azul y blanco es el defensa cubano, que llegó a Guatemala en 2019 y que poco a poco ha ido ganando confianza en el balompié nacional.

Yosel, de 24 años y 1.85 m de estatura, uno de los integrantes del muro defensivo que colocará Cuba en el Doroteo Guamuch Flores, ha dicho que no será un juego fácil para ninguno de los dos combinados.

Y podría estar en lo cierto, pues el equipo caribeño, que arribó este domingo a Guatemala, no es el mismo al que venció la bicolor en dos amistosos en 2018, esta vez trae a 11 legionarios.

Cuba hizo recientemente un llamado histórico, convocó a futbolistas que juegan en ligas de Brasil, España, Estados Unidos, República Dominicana, Costa Rica, Inglaterra, Honduras, San Marino y Guatemala.

Piedra, uno de los más experimentados con más de 20 participaciones con su selección, conversó con Emisoras Unidas sobre este juego y de cómo ha sido su experiencia en el futbol guatemalteco.

¿Cómo tomas el llamado a tu selección?

Es una bendición haber sido tomado en cuenta con la selección de mi país. Me uno a ella muy motivado después de haber ganado los dos últimos partidos con Sanarate, esos triunfos fueron un respiro, por la situación difícil que estamos atravesando.

¿Qué pensaste cuando te convocaron?

Fue de mucha alegría, es algo que me motiva, tuve un par de semanas complicadas con mucho nerviosismo, pues no sabía si me convocarían, pero fue un alivio cuando salió el listado y vi mi nombre. Ahora me toca ayudar a mi selección.

¿Te ilusiona la eliminatoria?

Sí, definitivamente es una gran oportunidad para contribuir con mi país, tenemos que darlo todo, además porque jugar en selección es una vitrina, nos ayuda a darnos a conocer.

¿Qué opinas de enfrentar a Guatemala?

He visto bastante a los jugadores que me tocará enfrentar, la mayoría son de la Liga Nacional y a los legionarios me tocará conocerlos y estudiarlos para dar más información a mi selección de quiénes pueden ser los peligrosos.

¿Crees que pueden obtener un resultado positivo?

El partido no será fácil, es una eliminatoria mundialista y todos van con todo. Guatemala convocó a sus legionarios y nosotros también, solo clasifica uno al hexagonal, así que no se puede dejar nada par una segunda oportunidad, será un partido bonito, digno de disputar. Qué gane el mejor.

¿Qué piensas del futbol guatemalteco?

Es muy emocionante, tiene intensidad y toque de balón, es diferente al que se juega en el Caribe, allá es muy físico, se va más al choque y a la velocidad. El futbol de Guatemala me ha enseñado mucho, le agradezco por tantas cosas bonitas que me ha brindado.

¿Cómo se dio tu llegada a Guatemala?

Son pocos los caribeños que vienen aquí y menos un cubano, dicen que solo jugamos béisbol o boxeamos. Se me dio la oportunidad de jugar la Liga de Naciones con mi selección y de ahí los del equipo de la Universidad de San Carlos me contactaron. Después me llamaron de Carchá y tras la pandemia pasé a formar parte de Sanarate, donde estoy demostrando que se puede confiar en los cubanos. Hay varios compañeros que merecen venir a probarse aquí, este país tiene buen futbol, no quisiera irme nunca de esta liga, de la que me he enamorado.