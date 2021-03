Angelina Jolie tuvo un noviazgo con una mujer, una modelo asiática

A mediados de los años 90, Angelina Jolie ya estaba consolidada como una promesa de Hollywood, pues su talento la llevó a participar en importantes películas.

Fue en aquellos años que la actriz se había casado con su primer marido, el actor inglés Jonny Lee Miller, quien es mejor recordado por aparecer en la película de Trainspotting.

En esa época, la celebridad llevaba el cabello corto y con un look bastante gótico, muy diferente a la hermosa mujer que conocemos en la actualidad.

Aproximadamente en 1996, cuando tenía en alrededor de 20 años, protagonizó la película de “Fox fire” misma que contaba la historia de cinco mujeres adolescentes rebeldes que se unían para darle una lección a un maestro de biología que había abusado sexualmente de una de ellas.

Fue precisamente en esta cinta donde conoció a la actriz y modelo de origen asiático Jenny Shimuzu.

Más tardes entabló una relación sentimental que estuvo llena de polémicas durante los próximos 10 años.

Confesiones de la actriz

La mujer confesó en una entrevista al diario inglés “News of the world” que ella había sido la primera pareja mujer de Angelina Jolie, a pesar de que confesión la hizo cuando su ex estaba casada con Brad Pitt.

Fue precisamente en estas declaraciones que la modelo dijo que a la estrella le gustaban mucho las mujeres como para que ella fuera su última pareja, por lo que afirmó que al casarse con Brad Pitt ella habría abandonado por un tiempo la bisexualidad.

Sin embargo, destacó que podría estar teniendo encuentros con otras mujeres.

Recordemos que la misma celebridad le reveló a la revista Girlfriend que sí había tenido experiencias amorosas con otras mujeres; sin embargo, nunca dijo con quienes.