Salma Hayek sufre un accidente y la envían a reposo por una lesión

Salma Hayek sufrió un accidente que le generó una lesión en su tobillo izquierdo.

La actriz de 54 años informó lo sucedido a través de un post en su cuenta de Instagram, red social en la que tiene casi 18 millones de seguidores.

Afortunadamente, no fue un accidente grave, y se habría tratado de un percance en su hogar, pues falseó su pie izquierdo y terminó con hielo en su tobillo.

Ella publicó una fotografía en la que aparece reposando sobre un cómodo sofá en el patio de su casa. Su pie está sobre una gran almohada, mientras lee un libro sobre Frida Kahlo. No reveló detalles sobre su accidente.

Como era de esperarse, sus más fieles seguidores le desearon una pronta recuperación y buenos deseos.

