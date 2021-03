Dos personas detonaron explosivos afuera de una iglesia en la ciudad de Makassar, Indonesia, en el día que los católicos celebran el Domingo de Ramos, en un atentado que dejó al menos 14 personas heridas, además de la muerte de los atacantes.

La Policía Nacional indonesia explicó que la explosión ocurrió cuando la misa terminaba y los fieles se encontraban en el interior de la Catedral del Sagrado Corazón de Jesús.

El vocero del cuerpo de seguridad del país asiático, Argo Yuwono, explicó que “dos personas circulaban en moto cuando se produjo la explosión en el portal principal de la iglesia cuando los asaltantes intentaron entrar en el perímetro del templo”.

🎥 BREAKING: 2 suicide bombers detonate themselves at the Cathedral of the Sacred Heart of Jesus in Makassar, Indonesia. There are casualties, exact number is unknown at the moment.

pic.twitter.com/9kxozmiOBR

— ASB News / WORLD 🌍 (@ASB_Breaking) March 28, 2021