“La clasificación se define con Curazao”, dice Amarini Villatoro

Con un tono poco optimista, el entrenador de la selección nacional, Amarini Villatoro, habló sobre la victoria del sábado, por la segunda jornada de las eliminatorias de Concacaf, y aunque dijo que se logró el objetivo, reconoció que el pase a la siguiente ronda se definirá con Curazao.

El combinado nacional regresó este lunes a Guatemala luego de su viaje a Curazao, donde el sábado se enfrentó a Islas Vírgenes Británicas, en la segunda fecha por el grupo C.

A su arribo, Amarini habló sobre lo que representó sumar la segunda victoria de su equipo y de lo que se viene para las fechas del 4 y 8 de junio, cuando se midan ante San Vicente y Las Granadinas y Curazao, respectivamente.

Las palabras de Amarini Villatoro

“El objetivo era lograr los 6 puntos. Sabemos desde el principio que la clasificación se define en Curazao, lo tenemos previsto y es el partido definitivo, pero es paso a paso, primero toca el partido en casa y luego ese, para luego tratar de clasificar a la otra ronda”, le dijo Amarini a “Tercer Tiempo”.

Mientras que sobre el desempeño de la azul y blanco ante Islas Vírgenes, comentó: “No somos de excusarnos. En el primer tiempo nos fue mal, me gustó el segundo porque generamos, lamentablemente no fuimos contundentes y por es el resultado no fue amplió”.

Sin embargo, el estratega también se refirió a los obstáculos que se encontraron en la cancha en donde el 8 de junio visitarán a Curazao.

“Hasta un libro se podría escribir de lo que vivimos. Es increíble, era un partido de eliminatoria y no había alcanza bolas, nos cambiaron las pelotas con las que entrenamos, por otras que no habíamos probado y no eran de buena calidad”, agregó.

Además, “la cancha y el viento, pero creo que todo sirve, ya tenemos una noción de lo que nos espera en junio y estaremos más adaptados”, expresó.

También lamentó que “nos costó el tiempo de adaptación, que fueron unos 30 minutos, de ahí para adelante fuimos un equipo que intentó buscar el arco contrario y que generó ocasiones de gol, pero no fuimos contundentes”.

Tras su segunda victoria, Guatemala ocupa la segunda posición en el grupo C con 6 puntos, por detrás de Curazao, que tiene mejor diferencia de goles, 6 ante 4 de los nuestros.