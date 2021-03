UEFA culpa a la pandemia de que no haya VAR en las eliminatorias

La UEFA aseguró que la pandemia del covid-19 es la responsable de que no se esté utilizando el VAR (videoarbitraje) en la fase de clasificación para el Mundial 2022 después de las críticas por la no concesión de un claro gol a Cristiano Ronaldo que habría dado la victoria a Portugal frente a Serbia (2-2) el pasado sábado, la entidad salió a aclarar.

“En 2019, la UEFA propuso a la FIFA la puesta en marcha del VAR en los clasificatorios al Mundial, pero el impacto de la pandemia y razones de logística llevaron a aplazar la implantación del VAR en la fase de grupos de la Europa League y a retirar la propuesta de implantación en la clasificación” para la Copa del Mundo, explicó la máxima instancia del fútbol europeo en un comunicado este lunes.

“El VAR tampoco se usó en la Liga de Naciones en otoño de 2020 y nunca se ha utilizado aún para una fase clasificatoria a una Eurocopa”, añadió la UEFA.

En las dos primeras jornadas de clasificación europea para Catar 2022 ya ha habido varias decisiones polémicas, aunque la más controvertida fue la que afectó a Portugal el pasado sábado en su visita a Serbia.

En el último minuto del tiempo añadido, con empate a dos goles en el marcador, el árbitro no concedió gol en un remate de Cristiano Ronaldo que claramente traspasó la línea antes de que la pelota fuera despejada por el defensa Stefan Mitrovic.

Insólito este gol que no le convalidaron a Cristiano Ronaldo y que significaba el triunfo de Portugal sobre Serbia en el final. Me gustaría saber por que motivo no hay VAR en las Eliminatorias europeas. pic.twitter.com/0kqxdskwlw

— Pollo (@ThomasZelazko) March 27, 2021