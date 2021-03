La OMS recomienda no usar la ivermectina contra el Covid-19

En un comunicado difundido este miércoles, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó “no utilizar” la ivermectina para los pacientes de Covid-19, excepto en los ensayos clínicos.

Expertos de la organización advierten que los datos de estudios clínicos para medir la eficacia contra el Covid-19 de la ivermectina, medicamento antiparasitario de uso común, no han arrojado resultados concluyentes.

“Nuestra recomendación es no utilizar la ivermectina para los pacientes con Covid-19, independientemente del nivel de gravedad o de la duración de los síntomas”, dijo en rueda de prensa Janet Díaz, jefa del equipo de respuesta clínica al Covid-19 de la OMS.

Díaz subrayó que la única excepción a esta recomendación, basada en el estado actual de la investigación, es para los ensayos clínicos.

WHO advises that ivermectin only be used to treat #COVID19 within clinical trials until more data is available, as the current evidence on the use of the treatment is inconclusive https://t.co/bPZ8gygIAe pic.twitter.com/rzyGak5XJD

— World Health Organization (WHO) (@WHO) March 31, 2021