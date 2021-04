Revelan que Diego Maradona sufrió espionaje ilegal

La leyenda del futbol argentino, Diego Maradona, fue incluido en el sistema luego de haber concedido una entrevista en la que criticaba al entonces presidente Mauricio Macri, lo que ha sido catalogado por la prensa de ese país, como espionaje.

Una denuncia sobre posible espionaje alertó a la justicia federal en Comodoro Py a iniciar una investigación contra la Dirección Nacional de Migraciones, por posible espionaje al “Pelusa”.

Dicha habría colocado a Diego dentro de un sistema que emitía alertas silenciosas para que funcionarios del organismo supieran cuando el astro abandonara el país, revela la prensa argentina.

La inclusión del exfutbolista dentro de ese sistema, se dio, según publican los medios, el mismo día en que salió publicada una explosiva entrevista en la que Maradona criticaba fuertemente a Macri.

La entrevista de Diego Maradona

La entrevista a la que hacen referencia los medios, fue publicada el 17 de agosto de 2018, en el reconocido diario “Olé”, de Argentina.

“Maradona hay uno solo” decía la portada de dicho medio, sin embargo, en el desarrollo de la entrevista, Diego lanzaba fuertes críticas a Carlos Tévez por su proximidad con Mauricio Macri, incluso hablaba del entonces mandatario, con quien tuvo diferencies en la cancha y en la política.

“Lo veo muy macrista, muy boludo a Carlitos. Si es macrista, ya no es más el Jugador del Pueblo. Si me dice que es el de siempre, el que yo conozco, lo voy a seguir bancando, como hice hasta ahora”, expresó en ese entonces sobre Carlos Tévez.

Mientras que de Macri, dijo: “Me parece que Macri no entendió nunca qué significa ser argentino. Vivió toda la vida en Europa o se iba a de vacaciones a Brasil, no sé… Porque hay que acordarse de cuando fue a La Boca y dijo ‘fango’ mientras estaba pisando el barro. Barro es barro… Es tierra y agua, se forma cuando llueve, pero él no lo conoce”.

“Aparte que no sabe leer, yo leo mejor que él y estudié en la General San Martín de Fiorito. Lo que pasa es que el nene de papá también puede ir pasando de grado llevando un día al padre al colegio”, manifestó.

En la lista

Según la prensa, el mismo día de la publicación de la entrevista, cargaron el nombre de Maradona al Sistema Integrado de Captura Migratoria Halcón, que emite una alerta silenciosa cada vez que una persona que está bajo investigación para por un control fronterizo. La persona monitoreada no se entera.

Según la actual gestión de la dirección de migración, que presentó la denuncia, para que una persona sea incorporada a esos registros, deben haber una orden judicial o de una dependencia que esté realizando una investigación, orden que no existía para mantener a Maradona dentro de dicho sistema.

La única indicación que había en el registro de Diego era a quién se debía avisar cuando él dejara el país, por lo que persiste la duda de a ¿quién podría interesarle esta información?