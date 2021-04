Tiroteo en Maryland: dos heridos y el sospechoso abatido

Al menos dos personas murieron y otra murió tras un tiroteo en la ciudad de Frederick, en el estado estadounidense de Maryland, informaron autoridades locales la mañana de este martes. La víctima mortal es el sospechoso, quien fue abatido tras el incidente.

El Departamento de Policía de Frederick advirtió que estaba respondiendo a la escena, y se refirió a un “atacante activo en la cuadra 8400 de Progress Drive”.

“Actualmente, hay dos víctimas y un sospechoso ha sido neutralizado”, agregó la policía por medio de una alerta publicada en su cuenta de Twitter.

We are on scene responding to an active shooter in the 8400 block of Progress Drive. Currently there are two victims and one suspect is down.

— Frederick Police (@Fred_MD_Police) April 6, 2021