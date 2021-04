Inusual relevo de magistrados de la Corte de Constitucionalidad

El cambio en los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) fue esperado por algunos sectores, mientras que otros piden mayor compromiso para los derechos humanos y asuntos legales.

El miércoles asumirán las nuevas autoridades de la máxima corte.

No obstante, los delegados del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) no asumirán ese día por las impugnaciones pendientes que debe resolver la Asamblea del colegio de profesionales.

Las objeciones contra Nester Vásquez Pimentel, como titular, y Claudia Paniagua, suplente, se deben a las dudas de su idoneidad y honorabilidad para desempeñar el cargo en los próximos cinco años.

“Hasta la semana pasada nos notificaron que dieron trámite a la apelación contra las magistraturas del Colegio de Abogados. Lo cual es un incumplimiento de los plazos y afectando que sea una elección definitiva”, comentó David Gaitán, interponente de una impugnación.

El profesional consideró que hay irresponsabilidad por la Asamblea del CANG porque desde marzo se presentaron los señalamientos y eso provoca falta de certeza jurídica en el proceso.

Gaitán enfatizó que Vásquez y Paniagua no serán juramentados el 14 de abril porque si cumplen los plazos fijados en el reglamento, son 48 horas que deben conceder para presentar agravios. Luego se fijan tres días para realizar la vista pública y por último deben pasar cinco días para resolver.

Además, el abogado Mario Fuentes Destarac comentó que la misma Ley de Amparo da la solución en caso de que no se resuelvan las impugnaciones contra los magistrados de las entidades designadas.

“No toman posesión los magistrados y en consecuencia continuarán los que actualmente están en funciones”, recordó Fuentes. En ese caso la magistrada suplente del CANG, María Cristina Fernández, seguirá en el puesto hasta que se resuelvan las impugnaciones de sus sucesores.

Ambos profesionales comentaron que no es la primera vez que los magistrados electos no toman posesión el día de la juramentación. Ya que en 2006 Mario Pérez Guerra no asumió como magistrado titular por el Consejo Superior de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac).

Desafíos de los magistrados

Se espera que el relevo en la CC signifique priorizar temas como la independencia judicial y la certeza jurídica. Por lo que los dos entrevistados mencionaron algunos aspectos que deben trabajar los magistrados.

Gaitán comentó que se debe defender el Estado de derecho y el respeto a los derechos humanos. Aunque por la designación de algunos magistrados duda de sus capacidades para el respeto de reglas, por sus vínculos con partidos políticos y sectores.

Mientras que Fuentes Destarac indicó que la nueva magistratura debe trabajar en el “recausamiento” del nombramiento de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de las Salas de Apelaciones. Ya que van más de 18 meses sin las nuevas autoridades en el Organismo Judicial.

Otro de los temas que deben trabajar los nuevos magistrados es el derecho de antejuicio, retomando la doctrina legal del amparo.

