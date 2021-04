Integrante de Hoy cae de las gradas durante entrevista a Marjorie de Sousa

Marjorie de Sousa, quien pronto volverá a las pantallas en la telenovela La Desalmada, vivió un momento bastante dramático cuando estaba siendo entrevistada durante su llegada a Televisa.

La actriz estaba conversando de manera cándida y ligera con una reportera para el programa Hoy cuando esta última, al no percatarse que habían llegado a unas escaleras, dio un paso en falso y cayó, rodando hasta abajo de manera bastante aparatosa.

En medio del susto, reaccionó de inmediato y corrió hasta la periodista para ayudarla a ponerse de pie, asegurándose que estaba bien antes de seguir con su camino hasta la reunión a la que asistiría.

Lo irónico del asunto es que la entrevista con la venezolana estaba centrada en las distintas ocasiones en que esta se ha caído o tropezado, cosa que al parecer ha sido una constante en su vida.

“Yo me la paso en el piso, siempre me la paso cayéndome” contó de manera graciosa. Reveló por igual la pero caída que ha sufrido, una que pasó durante una obra de teatro que protagoniza.

“Yo tenía un brinco hacia atrás y cuando daba la vuelta completa, la persona que me tenía que recibir no me agarró, los demás se confiaron y caí de rodillas desde una altura muy grande, quedé paralizada y era un dolor que no se me va a olvidar nunca”.