Declaran culpable a expolicía por el “asesinato” de George Floyd

El expolicía estadounidense, Derek Chauvin, fue declarado culpable de los tres cargos de asesinato y homicidio involuntario por los que era acusado por la muerte del afroestadounidense George Floyd, ocurrida el 25 de mayo de 2020.

El expolicía fue hallado culpable en decisiones unánimes de un jurado de siete mujeres y cinco hombres que deliberó a puerta cerrada durante menos de dos días, al final de un juicio de tres semanas.

Tras el fallo, Chauvin, de 45 años de edad, fue esposado y detenido en el tribunal. Podría pasar décadas tras las rejas por el asesinato de Floyd.

El caso, ocurrido hace poco menos de un año, dejó al descubierto profundas divisiones raciales en Estados Unidos. También desató protestas contra la injusticia racial y la brutalidad policial, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo.

Luego de que el juez anunciara los veredictos de culpabilidad de asesinato en segundo y tercer grado y homicidio involuntario en contra de Chauvin, los partidarios de Floyd estallaron de alegría frente al palacio de justicia en esta ciudad del estado de Minnesota.

Ben Crump, abogado de la familia Floyd, elogió la condena contra Chauvin y la calificó de “punto de inflexión en la historia” de Estados Unidos.

“La justicia obtenida con dolor finalmente ha llegado para la familia de George Floyd”, escribió Crump en Twitter, después de que Chauvin fuera declarado culpable, por decisión unánime, de los tres cargos de los que era acusado.

We thank AG @KeithEllison & his team, along with our legal team, for fierce dedication to justice. But it does not end here. We still have work to do! We must pass George Floyd Justice in Policing Act to hold police accountable & prevent unjustified killings of marginalized POC.

— Ben Crump (@AttorneyCrump) April 20, 2021