VIDEO. Gendri Reyes se refiere a los hechos sufridos por el diputado Aldo Dávila

Previo a ingresar a una citación en el Congreso de la República, el ministro de Gobernación, Gendri Rocael Reyes Mazariegos, se refirió a los hechos acontecidos en el Centro Histórico en donde el diputado Aldo Dávila fue víctima de un intento de asalto, según lo indicó la Policía Nacional Civil (PNC).

El funcionario público habló sobre lo ocurrido pero resaltó que el legislador Dávila cuenta con cinco elementos de la PNC asignados para su seguridad personal.

En cuanto al incidente sufrido por el legislador Aldo Dávila, el ministro de la cartera de Interior dijo lo siguiente:

No obstante, también mencionó que era “lamentable” que una persona haya salido, refiriéndose a uno de los supuestos asaltantes que se acercó al vehículo del diputado y que fue neutralizado por uno de los escoltas.

Finalmente resaltó que el diputado tiene para su resguardo a cinco elementos de la PNC. “Estos están de forma constante y permanente con él”, dijo.

Por su parte, el Ministerio Público dio a conocer una actualización sobre el proceso de investigación de estos hechos.

El diputado respondió a las declaraciones de Reyes mediante una transmisión en vivo en sus redes sociales.

Asimismo, resaltó que el ministro de Gobernación se haya “preocupado muchísimo” por el estado de salud “de uno de los delincuentes”, a quien uno de los custodios disparó para neutralizarlo.

“Que quede claro que yo no me asigné a los policías, me los asignó el exministro de Gobernación cuando se hizo un análisis de riesgo. Yo no me los pongo como se los pone él (Reyes), que carga 15, 20, 25, él su esposa y su exesposa”, dijo el diputado ante las declaraciones realizadas por el ministro en el Congreso.