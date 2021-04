Congresista Sires: “La asociación de EE. UU. es con el pueblo y no con las élites”

El congresista estadounidense, Albio Sires, presidente del Subcomité del Hemisferio Occidental, emitió una declaración relacionada al anuncio de la Casa Blanca sobre el aporte de USD310 millones que dirigirá hacia Centroamérica.

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, prometió ayer al presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, que Washington enviará esa cifra en ayuda humanitaria a la región para atender las causas de la migración irregular.

En la videoconferencia con el gobernante, Harris agregó que la nación norteamericana planea aumentar la ayuda a la región y fortalecer la cooperación para gestionar la migración de una manera eficaz, segura y humana.

Sires felicitó a la vicepresidenta Harris por hacer el anuncio, pues a su criterio es una ayuda muy necesaria para el Triángulo Norte de Centroamérica.

Señaló que esos fondos beneficiarán a las comunidades que han sido devastadas por la pandemia de Covid-19 y por los huracanes Eta e Iota y fortalecerán su resiliencia a los impactos del cambio climático.

Agregó que servirá también para respaldar a los agricultores y permitirles reponer la producción agrícola y ganadera tras años de escasez.

El congresista refirió que de esta manera se reitera el concepto de la administración Biden, relacionado con que solo abordando la crisis humanitaria se puede detener el flujo de la migración irregular.

Además, expuso que al dirigir el financiamiento a las organizaciones locales y no a los gobiernos se refleja que la asociación de Estados Unidos es con el pueblo de Guatemala, Honduras y El Salvador “y no con las élites depredadoras”.

@VP Harris’ announcement of assistance to the Northern Triangle will help communities battered by the pandemic, two hurricanes, and the impacts of climate change. To stem irregular migration, we must start by addressing the crisis in Central America. Read my statement here: pic.twitter.com/3Yjex2QIt8

— Albio Sires (@RepSires) April 27, 2021