Tras el arresto de su esposo, Ninel Conde crea polémica con atrevido twerking

Ninel Conde promociona actualmente el tema “Tú me pones a pecar” y por los problemas legales de su esposo ha estado en la mira de los medios de comunicación.

El “Bombón Asesino” comparte un video en Instagram donde se ve en su rutina de ejercicios y de repente mueve su cuerpo a ritmo de una sensual canción y deja sin aliento a sus seguidores.

En su publicación, a Ninel se le ve mostrando sus atributos y moviéndose con mucha energía, por lo que rápidamente el video se viralizó y se convirtió en tendencia, incluso lo compartió el programa “Suelta la sopa” en su cuenta de Instagram.

Como era de esperarse a muchos de sus fans les encantó el video, pero hay quienes no y de hecho se lo hicieron saber con todo tipo de comentarios.

“Más boquiabierta va a quedar ella cuando le caiga el FBI”, “Ya siéntese señora”, “Ella bailando bien feliz y su esposo sufriendo saber ni que penas”, “Ella celebrando con el dinero del esposo que ahora tiene que pagar”, fueron algunos de los comentarios que recibió.

Ninel Conde atraviesa por un conflicto personal, ya que Larry Ramos, su pareja, fue detenido en Estados Unidos y es investigado por defraudar a más de 200 personas. La cantante Alejandra Guzmán es una de ella.

Por el momento, la famosa solo ha comentado que no se encuentra legalmente casada con él, pues que aunque hubo una ceremonia con invitados en realidad no se trató de algo oficial, sino de un ritual espiritual. Por lo de su caso, agregó que ella no puede comentar nada al respecto.

