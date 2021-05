Mayrín Villanueva y Eduardo Santamarina desmienten rumores de ruptura

Luego de que Mayrín Villanueva decidió tomarse unas breves vacaciones a comienzos de abril, sin Eduardo Santamarina, una ola de especulaciones sobre una posible separación se desató en redes sociales.

Ahora, a semanas desde que se generara el rumor, la pareja ha desmentido junta y más unida que nunca estar atravesando una supuesta crisis matrimonial, tal como se ha murmurado en las plataformas sociales e incluso reseñaron algunos medios de comunicación.

En una reciente entrevista para un reportero del programa Hoy, los actores negaron estar enfrentándose a un presunto distanciamiento e incluso se rieron de los rumores al respecto con bromas entre ellos.

“No”, contestaron al unísono ante la pregunta sobre si habían visto las publicaciones en torno a su supuesto quiebre matrimonial. “Ni nos importan esas notas. Esas ni las pelamos”, agregó Villanueva para comenzar a ironizar con su marido sobre el tema ante las cámaras.

“No, pero ¿a dónde te fuiste de vacaciones que no me llevaste? Vas a ver ahorita que lleguemos a la casa… Yo no me enteré de que te fuiste…”, expresó el actor mirando fijamente a su esposa, evidentemente a modo de chiste, para zanjar de una vez y por todas las habladurías.

La pareja enamorada

Durante la plática, Mayrín Villanueva y Eduardo Santamarina confesaron cuál ha sido su secreto para ser una de las parejas más sólida y llevarse tan bien con más de diez años de matrimonio.

“La chamba es diario, hay que trabajar, excelente comunicación”, aseveró ‘Lalo’. Mientras, para la actriz “el amor es importantísimo, el que no dejes que se apague la velita”.

Ambos regresaron a los sets de televisión para encabezar simultáneamente proyectos diferentes, no dejan de buscarse para compartir juntos su tiempo entre escenas.

“(Estamos) felices, felices ya de tenerlo otra vez aquí, de poder compartir a veces comida, de que luego le sobra a él y me la manda a mi foro… compartimos lunch”, aseguró la protagonista de Si nos dejan, desatando las risas en el villano de La desalmada. “No creo que pase eso nunca”, replicó él.

“Ahora estamos los dos al mismo tiempo con la empresa Televisa, entonces padrísimo porque nos vemos también aquí (…). Ella está en el foro 10, yo en el foro 2, somos vecinos, estamos enfrente”, añadió.