Así fue el reencuentro entre Belinda y Christian Nodal

Hace unos días, Silvia Cristina Nodal Jiménez se encontraba muy contenta por tener de vuelta y en casa a su hijo Christian Nodal, quien se encontraba en España acompañando a su novia Belinda en las grabaciones de la serie de Netflix ‘Bienvenidos al Edén’.

Aunque el joven se mostraba muy contento por pasar tiempo en familia, reveló que estar lejos de su amada le impedía conciliar el sueño “De 120 horas, creo que nomás he podido dormir 18 horas… ta’ ca…”, escribió.

Continuó: “Estaba acostumbrado, por trabajo, a no dormir; pero ahora es dependencia. Si no duermo con mi pareja no me deja en paz la ansiedad y las cosas feas que van de la mano”, agregó.

Y debido a la falta que le hace, el compositor mexicano no dudó en mostrar su alegría al compartir en sus historias de Instagram que ya se reencontró con el amor de su vida, por lo que ya se siente completo.

En el breve videoclip se pude observar a Belinda durmiendo, mientras Nodal la observa con mucho amor.

“Eres mi hogar te amo, te extrañé como loco”.

Ante esto los comentarios por parte de sus fans no se hicieron esperar, en los que destacan que hacen una hermosa pareja y que esperan que muy pronto lleguen al altar.