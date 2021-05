“Dios une más a mis hijos en una final inesperada”, así se expresó el padre de los hermanos Santis

Ya se conocen a los dos finalistas del Clausura 2021. Comunicaciones y Santa Lucía Cotzumalguapa se enfrentarán en una final inédita del futbol guatemalteco.

Los cremas eliminaron a Iztapa ayer tras finalizar 3-3 en el global, el conjunto albo avanzó por los goles de visita, tras el 2-2 que se dio en el estadio El Morón el pasado miércoles.

Por su parte, Santa Lucía Cotzumalguapa eliminó a Guastatoya tras derrotaros 2-1 (3-1 en el global) este domingo en el estadio David Cordón Hichos.

Óscar Santis padre dedica conmovedoras palabras a sus hijos

A través de su cuenta de Facebook, Óscar ‘Lelo’ Santis, padre de Óscar y Diego le dedicó unas conmovedoras palabras a sus hijos tras llegar a la final del futbol guatemalteco.

“Dios une a mis hijos en una final inesperada. Saben que siempre estaré para ustedes. Mis oraciones para que día tras día me los cuide, me los guíe y me los proteja” , escribió el orgulloso padre.

Óscar Santis (Comunicaciones) y Diego Santis (Santa Lucía) se enfrentarán en la Gran Final del Clausura 2021. El conjunto blanco buscará levantar la ansiada copa 31 mientras que Santa Lucía buscará su primer título en Liga Nacional.

Los hermanos Santis ya se han enfrentado en un par de ocasiones en Liga Nacional tanto en Escuintla como en la capital, donde el saldo ha sido positivo para los cremas.

En el último duelo entre Santa Lucía y Comunicaciones el marcador fue 0-0.