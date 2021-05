“Lo que conseguimos con Sololá es histórico”, dice Marvin Hernández

De la mano del técnico guatemalteco, Marvin “el Jarrito” Hernández, Sololá logró este sábado su ascenso a la Liga Nacional, después de haber vencido en los penaltis al favorito de la serie, Quiché FC.

En el tiempo reglamentario el juego terminó 1-1 en el estadio Pensativo, de Antigua Guatemala, por lo que fueron necesarios los tiros desde el punto penalti, donde fueron mejores “los Murciélagos” (4-1) además, por la buena actuación del portero costarricense, Víctor Bolívar.

Hernández habló este lunes con el “Súper Deportivo” de “Emisoras Unidas”, y expresó cómo se siente por este logro y de lo que viene.

¿Cómo se siente tras el ascenso?

Contento por el logro, sufrido, pero victoria es victoria y teníamos que celebrar porque es histórico lo que se hizo en Sololá, un equipo con pocos años de estar en Primera División y que ahora va a disfrutar de estar en Liga Nacional.

Como entrenador, ¿utiliza la misma filosofía que usaba como jugador?

Sí, sabía perfectamente lo que significaba Quiché con Paco Melgar y Antonio Archila, con ellos tuvimos la oportunidad de jugar la final de ascenso cuando Iztapa y Chiantla subieron directo. Paco me había ganado las dos finales y más o menos sabía a lo que me enfrentaba y convencí a los muchachos de que la única forma de ganarle era con mucho orden y actitud. Ellos tenían mejor plantel, jugadores de más experiencia, pero prevaleció el esfuerzo y sacrificio que hicimos.

¿Habrá reestructuración en su equipo?

Mañana hay reunión con junta directiva, veremos mi continuidad y luego veremos lo de la reestructuración, porque tiene que haber. Necesitamos jugadores de experiencia en Liga Nacional. Se habló con la directiva de los procesos son buenos y hay que respetarlos, pero tras cada logro se necesitan cambios, porque hay jugadores que ya dieron su nivel y tenemos que ir colocando nuevos, al mismo tiempo hay que darle continuidad a los jóvenes que tienen talento.

Las reestructuraciones no son fáciles…

Claro, no se trata de quitar y poner por gusto, sino que lleguen jugadores idóneos para armar un plantel más competitivo, nos vamos a enfrentar a equipos que están bien conformados, con una estructura y nosotros tenemos que llegar a pelear contra ellos. No nos podemos equivocar, no podemos meter al corazón acá. Se logró algo importante, pero ahora debemos buscar ser protagonista e ir luchando por no descender.

¿Cómo fue la experiencia de volver a Sololá tras ganar el ascenso?

Fue algo lindo, nos recibieron con caravana, todos nos tiraba cuetes a la orilla de la calle, fue una gran fiesta, es lo lindo del futbol, todo esto no se compara con nada. Pero eso quedó atrás, ahora debemos poner los pies sobre la la tierra, analizar y tomar las mejores decisiones, de eso se trata nuestro trabajo, tomar decisiones aunque a veces duela, nos debemos a los resultados.

Huehuetenango también celebró el ascenso de Sololá…

Tengo jugadores de confianza, con los que ascendimos en Chiantla. Cuando llegué a Sololá era un equipo que estaba mal, en zona de descenso, y llevé gente de confianza que nos respaldó en el terreno de juego y de ahí a todos los que fueron llegando los convencimos de que tenemos que ser iguales, tener la misma ideología, era la única forma de salir adelante.

No será fácil estar en Liga Nacional…

Ponemos todo en las manos de Dios. Él es quien al final nos quita o pone en algún lugar para llevarnos a cosas mejores. Esperamos quedarnos con Sololá. Debemos esperar a saber de cuánto será el presupuesto, esperamos que nos alcance para contratar lo que necesitamos. Esto es trabajo, espero que nos tengan paciencia porque que va a costar, pero poco a poco vamos a agarrar el ritmo de estar en Liga Nacional, es partido a partido y ojalá las cosas salgan como queremos.