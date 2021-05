VIDEO. “La base no la puedo cambiar de un día para otro”, dice Amarini

El técnico de la selección nacional, Amarini Villatoro, habló en conferencia de prensa de cómo ha sido esta semana de trabajo, cuándo llegan los legionarios y de la necesidad de un “cambio de chip” de los jugadores de Municipal, Comunicaciones y Guastatoya, que tuvieron un mal cierre de torneo.

La preocupación del estratega no es para menos, pues tiene enfrente dos partidos trascendentales en los que Guatemala se jugará “la vida” y el sueño de avanzar a la siguiente ronda de la clasificatoria de Concacaf rumbo a Catar 2022.

Villatoro dio, este domingo, una conferencia de prensa en la que habló además sobre el tema de Alex Roldán, que no aceptó la convocatoria y de los legionarios que sí estarán esta semana.

#VamosGuate | La selección nacional finaliza la semana de entrenamiento del sexto microciclo de trabajo, con miras a sus enfrentamientos ante San Vicente y las Granadinas, y Curazao 📷 @fedefut_oficial pic.twitter.com/xW73bXkjfj — El Mejor Equipo (@EUDeportes) May 23, 2021

¿Cómo vivió esta nueva semana?

Me siento contento de volver a lo que me apasiona, estar en la cancha. Fue una semana muy linda, de readaptación, reacondicionamiento, de nivelar cargas, porque estos jugadores tuvieron el fin de competencia en distintos momentos. Esperamos empezar el martes con todo el equipo que pueda ser opción para la eliminatoria”.

Alex Roldán dio un no a la selección…

Hemos hecho invitaciones a varios jugadores en el extranjero, como lo hacen todos los países desarrollados en el futbol y hemos tenido respuestas positivas, negativas y parciales. Pero a nadie se le ha rogado estar acá.

Alex no aceptó la convocatoria, no se siente preparado para estar ahorita y nosotros lo respetamos. Ahora estamos enfocados en los que están y van a venir. Siempre se los he dicho a los jugadores, deben estar los que quieren, los que sudan la camisola y quieran este compromiso.

¿Cómo va el caso de Kamiani Félix?

Está en la oficina de la presidencia, no se ha tenido respuesta positiva. Sigue esperando la firma del presidente, llevamos 3 meses en lo mismo. A Kamiani prácticamente lo descarto para esta fecha FIFA, que espero sea de cuatro partidos. Si en algún momento se llega a dar y yo estoy acá, pensaré en él, pero de momento me enfoco en lo que tengo.

La base de la selección, Municipal, Comunicaciones y Antigua, no llegan en buen estado anímico…

Esperábamos más de ellos. Municipal y Comunicaciones no tuvieron una buena fase final y eso es la base, no la puedo cambiar de un día a otro. Hemos trabajado casi año y medio con gran base de jugadores de estos equipos. Me preocupa el tema anímico y futbolístico, pero hay que cambiar el chip y enfocarse.

Santa Lucía hizo un buen torneo…

Santa tiene buen equipo, pero los centrales son extranjeros, igual que el hombre más importante en el medio y los centro delanteros, y nos quedamos con Jonathan Velásquez, que ha tenido una buena participación. Pero no podemos tomar como base a un equipo y cambiar lo que hemos hecho, no es la realidad.

Nos ayudará el tener a 1 o 2 jugadores más para tomar en cuenta, pero no hay más, nos toca trabajar mucho con el coaching y el aspecto anímico con el grupo que viene. Hay que cambiarles el chip y tener un trabajo intenso para llegar lo mejor preparados para los dos partidos de eliminatoria.

¿Cuándo llegan legionarios?

Matan Peleg y Ricardo Jerez llegan hoy, Darwin Lom este lunes, Nicholas Hgen ya está aquí y Gerardo Gordillo llegará el jueves. Estarán como invitados Rubio Rubín, que vendrá a hablar con la gente de la federación para ver si puede jugar o no con Guatemala, y Kobe Pérez, que juega en la USL. Estarán en el microciclo y veré que puede aportar al grupo. Los jugadores de Santa Lucía y Comunicaciones vendrán el miércoles. La lista de convocados la daré mañana (lunes).