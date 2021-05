Fernanda Castillo vuelve a enfermarse y confiesa que “no está nada bien”

Con el corazón en la mano y en uno de sus momentos más vulnerables, Fernanda Castillo decidió abrir su corazón.

La actriz confesó que no la está pasando nada bien. Con dolor en cada palabra y visiblemente entristecida, la mexicana escribió un desgarrador mensaje.

El texto llegó con el fin de aclarar que a pesar de que a través de las redes todo parece perfecto, en realidad no lo es.

A través de la publicación en su cuenta de Instagram, Castillo compartió con sus seguidores que ella es tan humana como cualquiera que la lee y la sigue en redes.

Y esa es una de las tantas cosas que tiene en común con sus fanáticos, a quienes agradeció siempre las palabras de aliento y de amor.

“Hay día difíciles, días de miedo, de dolor físico y emocional, de cansancio, tristeza y frustración”, enfatizó Fernanda.

Además, la actriz que da vida a Mónica Robles en la serie “El señor de los cielos”, agregó: “¿Cómo se le hace para salir de esos días en que todo se siente como que la vida está enseñándose contigo?”.

Asimismo, confesó que recientemente, su salud no ha estado del todo bien, por lo que le ha acarreado un sinfín de sentimientos encontrados, entre los que se encuentra.

Fernanda Castillo está sufriendo…

Además, está sufriendo dolor físico, enojo, coraje e impotencia por no poder estar bien.

“Lo pregunto porque no lo sé. Mis últimos días los he pasado con un problema de salud que me ha hecho sentir impotente y enojada”, añadió Fernanda.

Recordemos que a principios del año, tan solo unos cuantos días después de que su hijo naciera, la actriz terminó en el hospital muy grave.

Y es que Castillo tuvo complicaciones derivadas del parto, que la pusieron al límite de su vida, y que afortunadamente, gracias a los médicos, pudo sobrevivir.