VIDEO. “El Moyo” Contreras se pronuncia por su polémica celebración

Santa Lucía Cotzumalguapa se consagró como campeón de la Liga Nacional de Guatemala tras derrotar 6-5 a Comunicaciones en el marcador global.

Los cremas estuvieron a 5 minutos de ser campeones del Clausura 2021, pero dos goles de Santa Lucía en el descuento le dieron el título a los lucianos.

La afición blanca estalló en redes sociales y expresaron su molestia tras la dura derrota en cuestión de minutos ante el cuadro de Santa Lucía, donde José Manuel Contreras salió a dar la cara.

#Clausura2021 | El capitán crema salió a dar la cara tras la dolorosa derrota ante Santa Lucía Cotzumalguapa en la final del Clausura 2021.https://t.co/kXDwzPY81F — El Mejor Equipo (@EUDeportes) May 24, 2021

El capitán crema habla sobre su polémica celebración

José Manuel Contreras habló este día con Emisoras Unidas en el Súper Deportivo sobre la final de vuelta del Clausura 2021, y fue cuestionado sobre su polémica celebración cuando los cremas habían consumado la remontada.

Muchas personas están hablando de tu celebración…

La euforia nos lleva a eso, alguien que está afuera difícilmente lo puede entender, a nosotros en la cancha nos gana la adrenalina, pero cuando las cosas se enfrían uno se da cuenta que comete errores, y uno es ser humano y comente errores, hay que aceptarlo, pero en ese momento la euforia de ver que se podía revertir los 4 goles, te lleva a hacer ese tipo de cosas, no está bien y trataremos de mejorarlo”, explicó el capitán de Comunicaciones.

Final de vuelta @CremasOficial – @FC_Cotz al Min.73 nadie se percató de las señales obscenas de un jugador y un sustituido en la celebración. Debieron ser expulsados ambos.

🎥 @TigoSportsGt pic.twitter.com/UPQZJBaxxk — VAR502 (@VAR502GT) May 24, 2021

¿Volverías a hacerlo?

“Es difícil decir que no lo pueda volver a hacer, porque puedo entrar a la cancha pensando en no hacerlo, pero en algún momento, por adrenalina, se puede volver a caer en un error igual o de otra manera. Estamos expuestos los jugadores, por la adrenalina que sentís y porque somos seres humanos”, señaló el capitán crema.

Señores árbitros de verdad, ¿esto no es roja? pic.twitter.com/tX0XQC6EZh — VAR502 (@VAR502GT) May 24, 2021

Pide disculpas a la afición

José Manuel Contreras habló tras la dura derrota ante Santa Lucía y no ocultó su tristeza tras perder una nueva final y llegar a 6 años sin títulos, una larga sequía para el equipo blanco.

“Era lo que nos exigía nuestro club y teníamos que salir a morir en la cancha, lástimosamente en los últimos minutos se nos escapa y no podemos estar conformes.”, expresó el capitán blanco.

“He estado en momentos gloriosos y en momentos donde no han habido títulos, esto nos toca el corazón para seguir luchando, pasar 6 años sin título no es permitido, a la afición mil disculpas. No hay que señalar a nadie, todos somos responsables, hoy perdemos todos”, afirmó.