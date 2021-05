Javier ‘Chuletita’ Orozco se convierte en nuevo refuerzo de Xelajú MC

El cuadro de Xelajú MC se sigue reforzando para el Torneo Apertura 2021 tras no lograr la clasificación a la liguilla en el pasado torneo recién terminado.

Los altenses hicieron oficial este viernes el fichaje del delantero mexicano Javier ‘Chuletita’ Orozco, delantero mexicano de 33 años con basta trayectoria en el futbol mexicano.

Orozco reforzará el ataque altense tras las salida del histórico Israel Silva, donde se complementará en el ataque con Wilber ‘El Bebote’ Pérez, quien terminó como máximo artillero de Xela la temporada pasada.

Debutó con Cruz Azul a los 17 años de edad durante el Apertura 2005 el 17 de septiembre de 2005 en un partido contra Tigres donde el Cruz Azul salió con una victoria por marcador de 2-1. Jugó cuatro partidos en el máximo circuito en dos temporadas, sumando 42 minutos dentro de las canchas.

Tuvo pasos, por Santos Laguna, Jaguares de Chiapas, Tiburones Rojos de Veracruz, Tampico Madero y su último club fue el Cancún FC en la liga de Expansión MX.

Javier Orozco habló mediante a través de un Facebook Live con la afición de Xelajú MC y dio sus primeras palabras como jugador Superchivo de cara al próximo torneo.

“Es una buena oportunidad venir a un equipo de Guatemala, para mi es un honor poder Superchivo, creo que me tocó una vez en Jaguares con la que ahora será mi nueva casa, nunca me imaginé que algo así fuera a suceder, pero estoy contento de ser un Superchivo e ilusionado de llegar a esta institución”, afirmó el nuevo delantero Superchivo

