El último duelo entre Guatemala y San Vicente quedó marcado por el retiro de Carlos Ruiz

La tarde-noche del 6 de septiembre de 2016, quedó marcada en la memoria de los amantes del futbol nacional, pues ese día se daría el retiro del máximo exponente del futbol guatemalteco.

Carlos Humberto Ruíz Gutiérrez, popularmente conocido como ‘El Pescadito‘, se retiraba de la Selección Nacional, el mítico delantero guatemalteco anotaba 5 goles en su último partido con Selección Nacional, curiosamente contra San Vicente y las Granadinas, próximo rival de Guatemala en Eliminatorias.

A más de algún aficionado se le salió una que otra lágrima, pues se retiraba el máximo estandarte de la Selección Nacional, que hoy en día, nadie ha podido llenar el gran vacío que dejó ‘El Pescadito’.

Carlos Humberto “El Pescado” Ruiz se retiró de la Selección Nacional en un partido en que la Bicolor se quedó (nuevamente) a la orilla de la clasificación a siguiente ronda. Doce goles en total: 9-3 ante San Vicente y las Granadinas; cinco de ellos de Carlos Ruiz, con los cuales alcanzó el récord mundial de más goles en eliminatorias mundialistas.

El mítico delantero guaetemalteco, alcanzó los 39 goles en eliminatorias mundialistas, superando por cuatro goles el récord anterior que pertenecía al iraní Ali Daeí (35 goles).

RÉCORD MUNDIAL

39 goles en 47 partidos d Eliminatorias

22 c/ derecha

7 c/ izquierda

10 c/ cabeza#GuatemalaPower pic.twitter.com/ica5VQbx45

— MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) September 7, 2016