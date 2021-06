“Sí cursé ese doctorado”, asegura el magistrado del TSE, Ranulfo Rojas

El magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Ranulfo Rafael Rojas, se pronunció acerca de los señalamientos en su contra sobre el supuesto uso de documentos falsificados.

Una investigación publicada por elPeriódico dio a conocer que el profesional, quien asumió este miércoles como presidente del órgano electoral, habría entregado una certificación alterada.

Esto habría ocurrido en 2020, en el marco de su participación en el proceso de elección para ocupar una magistratura en esa entidad.

En la publicación, el medio detalló que la más alta autoridad de la referida casa de estudios confirmó que se encontraron anomalías en el certificado de graduación que entregó Rojas.

El mismo habría servido para respaldar ante la Comisión de Postulación que obtuvo un doctorado en Derecho Constitucional.

“Sí lo cursé”

La publicación se hizo el pasado 30 de mayo y hasta ahora Rojas no se había pronunciado.

Fue hoy en una conferencia de prensa brindada tras la ceremonia en donde asumió la presidencia para el período 2021-2022 cuando respondió a preguntas de los medios de comunicación.

“Sí cursé ese doctorado en la Universidad Da Vinci, existen ahí los registros académicos y obran en esa casa de estudios”, aseguró.

“Yo me he preparado para poder tener los conocimientos suficientes y prestar un servicio ante la administración pública de una manera técnica y profesional. De esa cuenta me (formé) en el ámbito constitucional”, agregó.

#EUNacionales "Sí cursé ese doctorado en la @udvgt, existen ahí los registros académicos y obran en esa casa de estudios", dijo el Magistrado Rojas sobre la presentación de un título falso para su postulación. Foto @EBercian_PN pic.twitter.com/1lQN3JV6tC — Francisco Perez (@FcoPerez_EU) June 2, 2021

Detalló que la referida certificación fue extendida el 7 de enero de 2020. Y afirmó que eso lo hace la universidad, no es un tema que le corresponda a él.

“Para mí es la universidad la que tiene los registros académicos”, enfatizó.

Al ser cuestionado acerca de la posibilidad de que renuncie al cargo debido a esta situación, Rojas manifestó que no ha tomado esa decisión porque estima que no tiene por qué hacerlo.

Con relación a que la persona que supuestamente le extendió la certificación alterada habría sido destituida, el magistrado aseguró desconocer detalles.

Lo relacionado con la remoción de personal son cuestiones de tipo administrativo que competen única y exclusivamente a la universidad, expuso.

#AHORA Ranulfo Rojas, presidente del @TSEGuatemala, sobre el tema del título en la Universidad Da Vinci: "Me he preparado para poder tener los conocimientos suficientes y prestar un servicio ante la administración pública de una manera técnica y profesional" | Vía @EBercian_PN pic.twitter.com/6Avzfd5n9W — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) June 2, 2021

Universidad emite comunicado

La investigación periodística no solo evidenció irregularidades en la constancia presentada por Rojas.

También se indicó que el magistrado suplente del TSE, Marco Antonio Cornejo, habría entregado una certificación alterada para hacer constar que obtuvo una maestría en Derecho Penal y Procesal Penal.

El togado hasta ahora no se ha pronunciado sobre los señalamientos.

Tras salir a luz estas información, la universidad Da Vinci emitió un comunicado en el que aseguró que ha actuado con total apertura para presentar de forma transparente la información académica y administrativa.

“Los órganos de dirección central de la universidad están tomando las medidas administrativas y académicas pertinentes, a manera de realizar las acciones correctivas y los cambios necesarios, con efecto inmediato”, detalla el documento.

Comunicado Oficial pic.twitter.com/r35Orj45pJ — Universidad Da Vinci (@udvgt) June 1, 2021