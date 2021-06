“¡No tengo que ocultar nada!” Chiquis Rivera muestra su nueva cirugía de senos

Chiquis Riversa confirmó que sí se sometió a un procedimiento quirúrgico, pero afirma que fue en sus senos y no la manga gástrica como se había especulado.

La cantante volvió a provocar alboroto luego de que compartiera imágenes donde aparentemente se habría realizado una cirugía.

La ganadora del Grammy Latino recientemente inició una gira llamada “Playlist Tour” por las principales ciudades de Estados Unidos. Ahora ha tomado su Instagram para sincerarse con sus fans y apagar las especulaciones sobre que tipo de procedimiento quirúrgico se ha realizado.

A través de varias historias confirmó que se encuentra bien y de vuelta en su casa bajo el cuidado de las personas que más quiere. Afirmó que se hizo un levantamiento de “boobies” y asegura no se hizo el procedimiento de manga gástrica como se había especulado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Chiquis (@chiquis)

“No me hice la manga y si me la hubiera hecho les diría. Yo se que puse una historia el otro día que me hice, que me operaron más bien es de la ‘boobies’ y nomas de las ‘boobies’“, expresó a sus admiradores.

Rivera se mostró muy feliz por los resultados obtenidos y agradeció a sus millones de fans por estar al pendiente de ella.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Chiquis (@chiquis)

También le puede interesar: ►Joven recolector le da “una segunda oportunidad” a vestido de novia desechado