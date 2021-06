MP investiga supuesto uso de documentos falsos por magistrados del TSE

El Ministerio Público (MP) abrió una investigación acerca del supuesto uso de documentos falsos por parte de dos magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Las pesquisas están a cargo de la Fiscalía de Distrito Metropolitano, que inició con el proceso tras conocerse el hecho, aseguró la entidad.

La confirmación del inicio de la averiguación la dio a conocer por medio de redes sociales el MP, en respuesta a una publicación del procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas.

El magistrado de conciencia se pronunció ayer, poco antes de que el magistrado Ranulfo Rafael Rojas, uno de los señalados, asumiera la Presidencia del TSE.

“Hoy asume un nuevo presidente del TSE, la Universidad Da Vinci ya reconoció que la papelería es falsa, por lo cual es impostergable una pronta investigación del MP”, escribió.

El Ministerio Público por medio de la Fiscalía de Distrito Metropolitano inició investigación tras conocerse el hecho. https://t.co/UNQuYskCrL — MP de Guatemala (@MPguatemala) June 2, 2021

Señalamientos contra magistrados

Según una publicación del medio elPeriódico, los magistrados del referido tribunal, Ranulfo Rojas y Marco Antonio Cornejo habrían utilizado documentos falsos en el proceso para postularse a los cargos.

Aparentemente entregaron certificaciones de graduación alteradas a la Comisión de Postulación a cargo de designar a los nuevos magistrados.

En estos constaba que habían cursado en la universidad Da Vinci un doctorado en Derecho Constitucional y una maestría en Derecho Penal y Procesal Penal, respectivamente.

Esta situación fue rechazada por parte de Rojas, en tanto, Cornejo sigue sin pronunciarse.

#EUNacionales Rojas, quien asumió como presidente del órgano electoral, se pronunció sobre el supuesto uso de documentos falsificados https://t.co/bQbk6jcABR — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) June 2, 2021

Las palabras del magistrado se dieron en una conferencia de prensa en la actividad en donde asumió como presidente del TSE para el período 2021-2022.

“Sí cursé ese doctorado. Existen ahí los registros académicos y obran en esa casa de estudios”, afirmó.

“Yo me he preparado para poder tener los conocimientos suficientes y prestar un servicio ante la administración pública de una manera técnica y profesional. De esa cuenta me (formé) en el ámbito constitucional”, agregó.

Mientras tanto, la universidad Da Vinci emitió un comunicado en el que aseguró que ha actuado con total apertura para presentar de forma transparente la información académica y administrativa.